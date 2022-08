Prefeito Jailson Amorim acompanha construção de calçada e quadra na Comunidade Foz do Paraná

O prefeito Jailson Amorim esteve , na última sexta-feira (26), na comunidade Foz do Paraná, acompanhado a construção de 1 km de calçadas e da Quadra Poliesportiva . A construção do espaço foi retomada pelo gestor após 11 anos de paralisação.

Na gestão do prefeito Jailson Amorim, a Prefeitura de Rodrigues Alves tem garantido à população rural condições de vida digna, com os serviços de melhorias dos logradouros rurais, atendimento de saúde e ações sociais por meio do Programa Prefeitura em Ação.

“Assim que concluídas as obras, a população se beneficiará de uma área onde será possível a prática de atividades esportivas e de lazer. Isso representa mais saúde e qualidade de vida para nossa população rural. E tudo isso, graças as emendas parlamentares da deputada Federal Jéssica Sales e do senador da República Sérgio Petecão”, afirmou o prefeito.