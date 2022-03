Prefeito Jailson Amorim acompanha a obra da creche na Vila São Pedro: “um sonho sendo realizado”

Servidores de Rodrigues participaram de uma capacitação em políticas de promoção de registros civil de nascimento e fortalecimento das políticas públicas de proteção e defesa da criança e do adolescente.

A ação foi realizada pelo Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Assistência Social Direitos Humanos e Política para Mulheres, cujo objetivo é capacitar os gestores das políticas de atenção a criança e Adolescente.

A capacitação teve como meta o Plano Decenal municipal da criança e do Adolescente e o registro civil de nascimento.

A equipe foi composta por Goreth Pinto, chefe de Departamento dos Direitos Humanos, e Joelma Souza, chefe da Divisão de Promoção dos Direitos Humanos da criança e do Adolescente.

A capacitação foi nesta quinta-feira, 24, no auditório da Escola Cunha Vasconcelos, e contou com a presença do vice-prefeito Nilson Magalhães, da Secretaria de Assistência Social Rosimeire Teixeira, do Coordenador do Conselho Tutelar ,Vanderlei Santana, e demais conselheiros, a representante da Pastoral da Criança Irmã. Isabela, da representante da Unidade Mista de Rodrigues Alves, a Gerente administrativa Vicmar Carvalho.

