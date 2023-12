Prefeito Jailsom Amorim inaugura a iluminação de natal na praça Hilda Saraiva, em Rodrigues Alves

A Magia do Natal já chegou à cidade! A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, inaugurou no último sábado 16, a iluminação de natal na praça Hilda Saraiva.

Esse ano com o tema, “Que a magia do Natal transforme tudo em amor”. Mesmo com muita chuva, a população se fez presente para acompanhar o ascender das luzes e abrilhantar o evento que já virou tradição no município.

As luzes refletem a esperança, a solidariedade e a magia desta época especial do ano.

O evento registrou a presença de autoridades locais como o prefeito Jailson Amorim, vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, as primeiras Damas Sâmia Cristina e Júlia Magalhães, os vereadores Neto do Jamilson e Paula Paixão.

A Festa contou com o ascender das luzes, apresentação do coral do CEANOM de Cruzeiro do Sul, a chegada do papai Noel que fez a alegria da criançada e muito som de violão em voz.

O prefeito Jailson comemorou o fato de reunir mais uma vez a população de Rodrigues Alves, para a inauguração da iluminação de Natal. Para ele, essa é uma época de reflexão sobre o que podemos fazer de melhor, promovendo a aproximação de parentes, amigos e familiares. Agradeceu toda equipe que trabalhou incansavelmente para entregar uma praça iluminada e linda para o Natal.

Durante a semana terá atrações de artistas locais e praça de alimentação para todo população e também a entrega de presentes para as crianças.

Prefeitura de Rodrigues Alves, compromisso com o nosso povo!