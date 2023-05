Prefeito inaugura sala do empreendedor e garante agilidade na abertura de empresas pelo Sebrae

Para garantir a agilidade necessária para quem busca empreender visando o fortalecimento da economia, a Prefeitura implantou a Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE. O espaço, com o objetivo de atender pequenos, médios e grandes empresários foi inaugurado nesta Quinta-feira (25), pelo Prefeito César Andrade.

Com a presença do vice Guarsônio Melo, do gerente do SEBRAE no Juruá, Jairo Negreiros, do Gerente do Banco da Amazônia, Marlon Lima, do Agente de Desenvolvimento, Alailson Fernandes, da Associação Comercial, da representante do Banco Bradesco, secretários, vereadores e servidores, o Prefeito destacou que a iniciativa vai trazer agilidade e desburocratizar o processo de implantação de empresas em Porto Walter.

“O que a gente quer ver é nossa cidade desenvolvida, as empresas gerando emprego e renda. Nosso município tem potencial, precisamos expandir setores e o que tiver ao nosso alcance enquanto gestão a gente vai dar o apoio necessário a quem quer que seja”, garantiu Andrade.

A sala conta com a consultoria do SEBRAE para orientação empresarial sobre gestão de negócios e também visa auxiliar as pessoas que desejam se tornar microempreendedor individual (MEI). “A pessoa pode vir aqui, que realizamos todo o procedimento para a abertura da empresa, sem custo algum para o empresário. Depois do cadastro pronto, será gerado o CNPJ da empresa”, pontuou o agente de desenvolvimento Alailson Fernandes.

Segundo Jairo Negreiros, o serviço servirá para facilitar e para diminuir a burocracia para quem deseja investir no município.