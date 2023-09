Prefeita Fernanda Hassem: Exército Brasileiro faz Exposição no dia da Amazônia em Brasileia

Seguindo a programação comemorativa dos 201 anos da Independência do Brasil em Brasileia, foi realizada na noite desta terça-feira, 05, dia da Amazônia na Praça Hugo Poli uma exposição de material de emprego militar, realizada pelos integrantes da Companhia Especial de Fronteira.

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do esposo Dr. Israel Milani, Secretários Municipais, Presidente da Câmara de Brasileia Marquinhos Tibúrcio e Vereador Lessandro Jorge prestigiaram o evento.

O Capitão Onofre, Comandante da Companhia Especial de Fronteira comandou a Exposição juntamente com sua tropa.

Na ocasião, as pessoas que passaram pelo local tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do Exército Brasileiro através da apresentação de vídeos, das conversas com os militares envolvidos com a atividade e do contato com os diversos materiais apresentados.

A Exposição do Exército Brasileiro continua às 18h na praça Hugo Poli nesta quarta-feira, 06, durante o desfile Cívico e Militar da Independência na Avenida Geny Assis.

A população teve a oportunidade de identificar os materiais básicos para o combatente; também foi explicado como o soldado se alimenta, sua higiene pessoal, o que utiliza como abrigo para o descanso durante as missões, além da exposição de materiais de saúde, comunicações, proteção, viaturas e embarcações.

A Prefeita Fernanda Hassem aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria do Exército brasileiro. “O Exército brasileiro trouxe os veículos, equipamentos de primeiros socorros e deu uma verdadeira aula de como operacional, gratidão ao Coronel Xavier e ao Capitão Onofre. Enquanto prefeita de Brasiléia, meu reconhecimento a essa instituição pelos serviços que o exército presta ao nosso país”, agradeceu a Prefeita.