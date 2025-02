Prefeito em Exercício, Reginaldo Martins, Participa da Abertura dos Trabalhos Legislativos na Câmara Municipal

Em um esforço conjunto para fortalecer a preparação e a resposta a desastres naturais, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, envolvendo todos os setores públicos municipais, realizaram uma simulação de desastre hidrológico em Epitaciolândia. A atividade, que contou com a participação de diversas instituições e da comunidade local, teve como objetivo treinar equipes e preparar a população para situações de emergência, como enchentes e alagamentos, comuns na região durante o período de chuvas intensas.

Epitaciolândia está localizada na região amazônica, está sujeita a eventos hidrológicos extremos, especialmente durante o inverno amazônico, quando o aumento do nível dos rios Acre e seus afluentes podem causar inundações e alagamentos. A simulação buscou replicar cenários reais, como o transbordamento de rios e a necessidade de resgate de vítimas, permitindo que as equipes de emergência testassem protocolos de resposta e aprimorassem a coordenação entre os agentes envolvidos.

No local, estiveram presentes o efetivo do Corpo de Bombeiros do 5°BEPCIF, autoridades municipais. Representando o município de Epitaciolândia, a secretaria de Meio Ambiente Hiamar de Paiva Pinheiro (Subcoordenadora de Defesa Civil), Capitão Ricardo Moura, Comandante do 5°BEPCIF, SgtBM Cleudes, Coordenador da Defesa Civil Municipal de Epitaciolândia, representante da Defesa Civil Estadual Tenente BM Craveiro e Tenente BM Dias, representante da Polícia Federal, Servidores Municipais e Sociedade Civil.

Detalhes da Operação

A simulação incluiu o uso de meios de comunicação para alertar a população, a mobilização de equipes de resgate terrestre e fluvial, e a realização de oficinas técnicas sobre monitoramento de riscos e elaboração de planos de contingência. Um dos destaques foi a participação ativa de servidores, que pôde aprender a identificar sinais de perigo e como agir em situações de emergência.

Impacto e Próximos Passos

A atividade reforçou a importância do treinamento contínuo e da integração entre as instituições responsáveis pela gestão de desastres. Segundo especialistas, simulações como essa não apenas aumentam a eficiência das operações de resgate, mas também reduzem os danos materiais e salvam vidas.

A simulação de desastre hidrológico em Epitaciolândia demonstrou o compromisso das autoridades em proteger a população e minimizar os impactos de eventos naturais extremos. Com ações como essa, a região avança na construção de uma cultura de prevenção e resiliência, essencial para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelo aumento da frequência de desastres hidrológicos.