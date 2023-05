Prefeito em exercício, Reginaldo Martins, entrega trilhadeira na comunidade Palestina, na Reserva Chico Mendes

Os servidores da saúde no mês de maio tem motivo de sobra para comemorar. No mês das mães também há o Dia do Enfermeiro, do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem.

Neste Domingo (28), em uma propriedade particular foi promovido uma confraternização aos profissionais com churrasco e sorteio de centenas de prêmios.

O Prefeito César Andrade acompanhado do vice Guarsonio Melo e da Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, prestigiou o evento e falou da importância de compartilhar daquele momento com os servidores. “Hoje é um dia especial pra vocês e pra nós. É muito bom ter bons profissionais e disso nossa gestão se orgulha”, disse o prefeito.

Ana Flávia Melo agradeceu a equipe que é campeã em avaliações e índices de desempenho no monitoramento dos serviços prestados à população. “Com o trabalho que cada um executa no dia a dia a gente conquistou muitos resultados. E sem o trabalho de vocês não existiria o que chamamos de ‘família saúde’, esse momento é nosso e vamos aproveitar”, disse a Secretária.