Prefeito em exercício, Guarsonio, recebe mais de 1.400 cestas básicas enviadas pela Defesa Civil Estadual

Porto Walter recebe mais de 1.400 cestas básicas para reforçar atendimento social – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Porto Walter recebeu, nesta terça-feira (02), mais de 1.400 cestas básicas enviadas pela Defesa Civil Estadual, fortalecendo as ações de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

O prefeito em exercício, Guarsonio Melo, acompanhado do presidente da Câmara, Rosildo Cassiano, do coordenador da Defesa Civil Municipal, Manoel Coelho, e da secretária de Assistência Social, Iriscelia Andrade, realizou o recebimento oficial dos alimentos. A Defesa Civil do Estado foi representada pelo Tenente BM Dias, que ressaltou o compromisso do órgão em apoiar os municípios acreanos.

Guarsonio Melo destacou a importância do reforço social. “Essa parceria com o Estado amplia nossa capacidade de atender quem mais precisa. Estamos fortalecendo o trabalho social e garantindo que o apoio chegue de forma rápida e organizada às famílias. Esse é um compromisso conjunto do nosso prefeito César e de toda a gestão”, afirmou.