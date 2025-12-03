Tudo Sobre Política II
Prefeito em exercício, Guarsonio, recebe mais de 1.400 cestas básicas enviadas pela Defesa Civil Estadual
Porto Walter recebe mais de 1.400 cestas básicas para reforçar atendimento social – Foto: Assessoria/ Secom
A Prefeitura de Porto Walter recebeu, nesta terça-feira (02), mais de 1.400 cestas básicas enviadas pela Defesa Civil Estadual, fortalecendo as ações de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no município.
O prefeito em exercício, Guarsonio Melo, acompanhado do presidente da Câmara, Rosildo Cassiano, do coordenador da Defesa Civil Municipal, Manoel Coelho, e da secretária de Assistência Social, Iriscelia Andrade, realizou o recebimento oficial dos alimentos. A Defesa Civil do Estado foi representada pelo Tenente BM Dias, que ressaltou o compromisso do órgão em apoiar os municípios acreanos.
Guarsonio Melo destacou a importância do reforço social. “Essa parceria com o Estado amplia nossa capacidade de atender quem mais precisa. Estamos fortalecendo o trabalho social e garantindo que o apoio chegue de forma rápida e organizada às famílias. Esse é um compromisso conjunto do nosso prefeito César e de toda a gestão”, afirmou.
Vereadora Lucélia Borges participa da Culminância das Eletivas 2025 na Escola Kairala José Kairala
A vereadora Lucélia Borges marcou presença, nesta quarta-feira, na Culminância das Eletivas 2025 da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Kairala José Kairala (KJK). O evento reuniu estudantes, professores, equipe gestora e comunidade escolar para apresentar os projetos desenvolvidos ao longo do período letivo nas disciplinas eletivas.
Durante a programação, os alunos exibiram trabalhos, performances artísticas, experimentos e ações que refletem criatividade, protagonismo juvenil e a proposta inovadora do ensino integral. A vereadora percorreu os estandes, conversou com turmas e destacou a importância de incentivar práticas pedagógicas que ampliam o conhecimento e fortalecem o desenvolvimento social e emocional dos jovens.
Lucélia Borges parabenizou a equipe escolar pelo comprometimento e ressaltou que iniciativas como essa estimulam o talento e a autonomia dos estudantes. A parlamentar reafirmou seu apoio às ações educacionais do município, reforçando que investir em educação é essencial para construir novas oportunidades para a juventude estudantil.
A Culminância das Eletivas encerrou com apresentações culturais e o reconhecimento público do empenho de todos os envolvidos, consolidando mais um capítulo importante no trabalho realizado pela Escola Kairala José Kairala – referência em ensino integral no município.
Vereadora Lucélia Borges participa da Culminância das Eletivas 2025 na Escola Kairala José Kairala
Encontro das Mulheres Jaminawa fortalece cultura, renda e protagonismo feminino em oficina de artesanato, em Brasileia
Carlinhos do Pelado convoca população para grande Dia D de Vacinação Contra Influenza em Brasileia
Gestão Carlinhos do Pelado intensifica serviços de limpeza e preservação dos espaços públicos em Brasiléia
Diálogo entre Legislativo e Defensoria impulsiona PL que amplia gratuidade no transporte coletivo para idosos
POLÍTICA
Prefeitura de Assis Brasil reafirma transparência, esclarece operação da PF e CGU e garante total legalidade em processos administrativos
Prefeitura de Assis Brasil reforça transparência e esclarece operação da PF e CGU. A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por...
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
POLÍCIA
Polícia Federal deflagra operação contra esquema de fraudes em obras públicas em municípios do Acre
Fraudes em licitações: PF investiga desvio de R$ 3,38 milhões em cidades acreanas – Foto: Assessoria/ Polícia Federal A Polícia...
Ônibus tomba na BR-364 e deixa passageiros feridos durante viagem entre Rio Branco e Sena Madureira
Chuva e erosão causam tombamento de ônibus na BR-364; passageiros são socorridos – Foto: Reprodução Um ônibus da empresa Trans...
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
ESPORTE
Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz planejamento da Corrida da Virada 2025 A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio...
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
