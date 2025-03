Prefeito em exercício, Guarsônio Melo, visita Aldeia Novo Acordo e colhe demandas da comunidade

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um almoço especial com a entrega de certificados em reconhecimento ao excelente desempenho dos profissionais de saúde do município. O evento homenageou as equipes de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que receberam nota máxima na avaliação de cadastro e acompanhamento do Ministério da Saúde.

Além das equipes das UBS, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a equipe responsável pelo sistema de informações da saúde também foram homenageados pelo seu papel essencial no monitoramento e organização dos dados, garantindo um trabalho eficiente e bem estruturado.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância de cada profissional para a qualidade dos serviços prestados à população. “Esse resultado é fruto do esforço coletivo de toda a equipe de saúde. Desde os profissionais que atuam nas UBS, os ACS que estão diariamente em contato com a comunidade, até a equipe do sistema, que mantém os dados organizados para que possamos prestar um serviço eficiente. Todos vocês são fundamentais para esse sucesso”, afirmou o prefeito.

A secretária de Saúde, Francicleia Correia, reforçou o reconhecimento à dedicação dos servidores. “Cada profissional tem um papel essencial no funcionamento da saúde pública. Os ACS garantem o acompanhamento das famílias, as equipes das UBS prestam atendimento de qualidade, e a equipe do sistema faz todo o suporte técnico e administrativo para que os serviços aconteçam de forma organizada. Esse reconhecimento é mais do que merecido”, disse ela.

O evento aconteceu em um clima de gratidão e confraternização, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais de saúde e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população de Assis Brasil.