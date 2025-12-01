Prefeito e vice participam do 3º Leilão Direito de Viver do Hospital de Amor em Rodrigues Alves

O prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto do Jamilson participaram, neste domingo, dia 30, do 3º Leilão Direito de Viver em apoio ao Hospital de Amor. O evento aconteceu no Parque Municipal e reuniu autoridades e a comunidade local em um grande ato de solidariedade.

O leilão tem como objetivo arrecadar recursos destinados ao tratamento de pacientes com câncer atendidos pelo hospital, reconhecido nacionalmente pelo atendimento humanizado e gratuito.

Durante a programação, foram realizados arremates de animais e diversas doações que mobilizaram a população de Rodrigues Alves e municípios vizinhos. A iniciativa reforça o espírito solidário da região e fortalece a parceria em prol da saúde e da qualidade de vida de pacientes oncológicos.

O prefeito Salatiel Magalhães destacou a relevância da iniciativa e agradeceu aos colaboradores. “Esse é um evento que representa amor ao próximo e compromisso com a vida. Agradeço a todos os organizadores e voluntários que se dedicaram para fazer deste momento um sucesso. Cada contribuição faz a diferença na luta contra o câncer”, afirmou.

O evento é uma das principais ações beneficentes do ano e evidencia o compromisso da sociedade em apoiar o Hospital de Amor, que atende milhares de pessoas de todo o país.