Prefeito e vice acompanham início das obras de pavimentação na Rua da Restinga e realizam sonho antigo dos moradores

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da secretaria municipal de obras, segue com os trabalhos de infraestrutura urbana no município. Nesta segunda-feira, 21, o prefeito Zequinha Lima esteve na Avenida Joaquim Távora, no bairro Cruzeirinho, acompanhando de perto a obra de drenagem e construção de sarjetas que está sendo realizada no local. A intervenção teve início na semana passada e tem previsão de conclusão para a próxima semana.

Estão sendo construídos mais de 240 metros de sarjeta, sendo 120 metros de cada lado da via. A obra visa resolver problemas de acúmulo de água e infiltrações que afetavam diretamente as residências e comprometiam a trafegabilidade da rua.

O secretário Carlos Alves explicou os detalhes do trabalho. “Estamos fazendo todo o serviço de drenagem, reconstruindo as sarjetas que estavam totalmente destruídas. A água estava infiltrando nas residências, então era urgente recuperar essa estrutura. As sarjetas antigas já não faziam mais a drenagem adequada, o que causava danos às casas e também à estrada. Já estamos há quatro dias aqui e a obra deve durar mais de uma semana para ser concluída “, explicou o secretário.

Durante a visita, o prefeito Zequinha Lima conversou com os moradores e destacou a importância da intervenção.

“Esse é um trabalho que traz resultado direto para a vida das pessoas. A drenagem resolve um problema antigo, que afeta o dia a dia de quem mora aqui. Estamos atentos às necessidades dos bairros e comprometidos em melhorar cada região da cidade.”, afirmou o prefeito.

Os moradores agradeceram a realização das obras no local. A aposentada Maria da Glória da Silva contou que a obra representa uma mudança para todos os moradores do local.

“Isso aqui é a realização de um sonho. Durante anos tive que improvisar rampas com pedaços de pau para conseguir sair de casa, porque a água acumulava e não dava passagem. Hoje, ver essa obra acontecendo é uma benção. Agradeço demais ao prefeito Zequinha. Esse trabalho não beneficia só a mim, mas todos os vizinhos”, disse emocionada.

Outra moradora, Maria Terezinha Souza, também comemorou a construção das sarjetas, no bairro.

“Aqui não dava nem para sair direito. Agora está ficando maravilhoso! Eles estão empenhados, trabalhando com dedicação, e isso faz toda a diferença. É uma bênção de Deus”, relatou.

A prefeitura também segue com trabalhos de drenagem no bairro do Alumínio.