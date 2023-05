Prefeito do Bujari, Padeiro, prestigia festa em comemoração ao 47º aniversário do município de Assis Brasil

O prefeito do município de Bujari, Padeiro, está no município de Assis Brasil, prestigiando a abertura do Carnavassis e toda a programação exibida nesta sexta-feira (12), em alusão ao 47º aniversário de emancipação política administrativa do município da Tríplice Fronteira.

A prefeitura de Assis Brasil realizou nesta sexta-feira, um grande desfile Cívico e Militar com a participação de escolas municipais, estaduais e entidades existentes neste município.

Além de participar das comemorações, o gestor está acompanhando de perto o amistoso de futebol Master, que faz parte da programação, ocasião em que o time Master Bujari participará das competições com o apoio da prefeitura do Bujari. Vale destacar que, visando incentivar o esporte do município, o prefeito Padeiro disponibilizou uma van para transportar toda a equipe.