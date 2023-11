Prefeito decreta situação de emergência humanitária devido o aumento de migrantes

Assessoria – Antecipando um problema que poderia deixar a comunidade da Praia Grande isolada, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Obras, está realizando um desvio de aproximadamente 100 metros no ramal. Esse serviço se faz necessário devido um desbarrancamento do rio Juruá que está quebrando a pista atual.

O ramal da Praia Grande foi um dos primeiros a ser recuperado pela gestão municipal no ano de 2023 e agora está recebendo esse serviço emergencial de desvio. Bem como, também será realizado serviços paliativos em toda a extensão do ramal, principalmente nos pontos mais críticos.

O secretário de Obras Josinaldo Batista enfatizou a celeridade dos serviços para não deixar a comunidade isolada.

“Nosso prefeito em exercício Henrique Afonso esteve reunido com os moradores e também, esteve no local onde há um desbarrancamento do rio e de forma imediata autorizou o desvio do ramal para que a comunidade não seja isolada, o novo percurso será de aproximadamente 100 metros distante da margem do rio”, disse Josinaldo Batista.