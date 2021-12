Prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, se reúne com representantes da Energisa e fortalece relações

No sábado (11), o prefeito Jailson Amorim comandou a contagem regressiva de : 1,2,3,4 e 5 para que fosse acesa à iluminação natalina, na Praça Hilda Saraiva, no centro de Rodrigues Alves.

Nas redes sociais, a bela ornamentação já ganhou até o título de a mais bonita dentre as cidades do Vale do Juruá. O reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação da gestão municipal. Outros internautas não economizam nos elogios e dizem: ” prefeito arrochado, nós temos “. Uma saudação ao gestor pela linda organamentação natalina.

Para deixar o momento ainda mais emocionante, as famílias desfrutaram de um momento musical com o coral da Igreja Católica, junto com o Padre Clezildo.

Em sua fala, o prefeito Jailson Amorim destacou seu orgulho de ser rodriguense e de trabalhar pelos seus conterrâneos. ” Queremos voltar o sentimento de viver em nossa cidade, de ter orgulho de morar em Rodrigues Alves , pois eu tenho orgulho de ser filho daqui. E essa festa é para vocês. Contem com o Jailson, com o Nilson e nossa equipe, porque vamos trabalhar pelo bem-estar dos moradores de nossa cidade e da zona rural”, disse o prefeito.

Já o vice-prefeito Nilson Magalhães agradeceu a todos pela presença e pediu a Deus que abençoe o povo de Rodrigues Alves. ” Vamos pedir ao Grande Arquiteto do Universo que venha nos conceder um fim de ano abençoado. Com boas festas de natal e saúde para todos nós”.

