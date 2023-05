Prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, realiza abertura dos jogos escolares com 26 equipes

Nesta segunda-feira ( 22), a Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes, realizou a abertura dos jogos escolares, fase municipal. O torneio da classe estudantil conta com a participação de 26 equipes das categorias sub-14 e sub-17, incluindo meninos e meninas, das escolas da rede municipal e estadual. As escolas rurais também participam da competição.

O prefeito Jailson Amorim, um dos gestores que mais investe no esporte no Vale do Juruá, destacou a importância dos jogos escolares.

” Os jogos escolares tem o objetivo de fomentar a prática esportiva nas instituições de ensino e criar uma integração entre os estudantes e comunidade escolar por meio do esporte. E nossa gestão tem apoiado e vai continuar fazendo isso. Construindo quadra de esportes nas comunidades rurais, melhorando os espaços de esporte urbano como temos feito. E boa sorte a todos “, destacou o gestor.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, do vereador Neto do Jamilson, do representante do Núcleo de Educação, Paulo Mororó, do secretário de Educação, Narciso Monteiro, e do coordenador de esportes, Doni.