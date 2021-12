Prefeito Jailson Amorim, realiza a Campanha Natal Solidário em alusão a Semana Cultural natalina

A Prefeitura do Município de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram a Semana Cultural de Natal voltada para atende as famílias mais necessitadas e visando proporcionar mais dignidade a essas famílias o prefeito Jailson Juntamente com a primeira Dama realizaram a Campanha Natal Solidário.

A atividade é uma realização da prefeitura por meio da secretaria de Assistência Social e aconteceu na Praça Hilda Saraiva, onde contou com a presença de várias autoridades do município, como: Vereador Tiago Matos, Secretários de Administração Salatiel Magalhães e de Assistência Social Rosemeire Teixeira e da ex- vereadora Antônia Matos.

Na oportunidade, a prefeitura realizou a entrega de cestas básicas e frango para as famílias de baixa renda cadastradas no Bolsa Família. Em seu pronunciamento o prefeito Jailson afirmou estar muito alegre de poder realizar as entregas para as famílias carentes da cidade. “um sacolão mais um frango para que todos possam ter a sua Ceia de Natal juntamente com os seus familiares em suas casas, concluiu o Prefeito.

Já neste sábado de Natal, 25, a Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o gabinete da primeira Dama, deu continuidade na programação e realizou a entrega de brinquedos às crianças de 01 a 10 anos de idade a atividade aconteceu as 9:00 da manhã também na praça Hilda Saraiva.

O prefeito Jailson Amorim chegou em companhia da primeira Dama, Samia Cristina e do Papai Noel, para alegria de todas as crianças. O Prefeito muito feliz, com a presença das crianças, desejou um feliz Natal e prospero ano novo a todos que ali se faziam presentes.

Já pela noite a programação cultural de Natal continuou na Praça iluminada, com a participação do ministério de louvor e teatro da Igreja Assembleia de Deus Madureira. As crianças também participaram na revelação do nome e da idade do Papai Noel, três crianças acertaram e ganharam 03 bicicletas, que foi entregue pelo prefeito Jailson Amorim.

