Prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, firma parceria com cooperativa de cafeicultores local

A informação consta no DOM-AM desta quinta, a compra será no valor de mais de R$ 1,2 milhão – Foto: Reprodução

No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas (DOM-AM), desta quinta-feira (16), consta que prefeito de Guajará, Ordean Gonzaga da Silva (PP), pretende adquirir material de construção de empresa fornecedora de equipamentos agropecuário.

Na publicação da última quarta-feira (15), Ordean adquiriu material de construção, de um açougue também de Cruzeiro do Sul/Acre.

A empresa CRUZEIRO MOTORS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.213.789/0001-82 estabelecida na Trav. Alfredo Sales, nº 106, bairro, Centro, Cruzeiro do Sul/AC.

Tem em seu quadro de sócio Getúlio Ferreira Vale Filho como administrador e Valdecila Tome de Mello, assina no contrato com a prefeitura Alexandro da Silva Silveira.

Segundo o portal Laranjeiras, a empresa possui o nome fantasia de Cruzeiro Motors. A empresa atua principalmente como Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

Em seu contrato firmado com a prefeitura é para aquisição de Material de Construção em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipal de Educação, Administração, Saúde de Guajará/AM.

O valor do contrato é de R$ 1.245.682,50 (hum milhão duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Outro ponto que também consta no contrato é a que o material de construção adquirido pelo município é para atender as Secretaria Municipal de Educação, Administração, Saúde de Guajará. Nenhum dos certames atenderá a secretaria de infraestrutura para onde geralmente se adquire essa categoria de material.

