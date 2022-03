Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participa do Encontro Amazônico da Câmara Brasileira de Cultura

Prefeito Tião Bocalom, agradece contribuição e reconhecimento do Estado do Acre e reforça agradecimento em nome da Prefeitura de Rio Branco – Foto: Assecom

Assessoria – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se fez presente, na noite de sábado, 12, no AFA Jardim, do Encontro Amazônico da Câmara Brasileira de Cultura.

Na ocasião, estiveram presentes o Deputado Federal Jesus Sérgio, a Senadora Mailza Gomes, a secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, o Deputado Estadual José Bestene, o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, e demais autoridades do Estado.

A Câmara Brasileira de Cultura é uma Organização Não-Governamental (ONG) de Nível Nacional, que é reconhecida nas Américas do Sul e Central, no Caribe e na Europa. Ela representa o universo Acadêmico, por intermédio dos seus Conselhos e acadêmicos da Academia Ciências e Artes. Também apoia de forma irrestrita todas as manifestações de arte, desde a dança, passando pelas Artes Plásticas, até as Artes Cênicas, estimula a Pesquisa nas áreas Científicas e Humanas, estabelece intercâmbio cultural com outros países, investe na Criança visando a formação do cidadão e cidadã, desenvolve pesquisas em genealogia e heráldica, identifica e homenageia personalidades que se destacam no meio acadêmico, por sua “Ordem do Reconhecimento Social e Cultura” que é responsável pela edição da “Cruz de Reconhecimento Social e Cultural” reconhecida em toda américa Latina.

Quando outorgada em jornada internacional, é cunhada no idioma espanhol: “Cruz del Reconocimiento Social y Cultural en las Américas”, dando notoriedade e reconhecimento internacional ao agraciado. Esta honraria representada por uma cruz concede o grau de “Comendador” ao laureado. É representada pela Ceres (latim) ou Agripa (grego), que representa a Deusa da Fartura ou da Agricultura, e está presente na maioria das moedas e papéis moedas do mundo, inclusive no “Real”.

O prefeito Tião Bocalom, em sua fala, agradeceu pela contribuição e reconhecimento do Estado do Acre e reforçou o agradecimento em nome da Prefeitura de Rio Branco. O gestor também recebeu com reconhecimento o coordenador Municipal da Defesa Civil, Tenente Coronel Cláudio Falcão e também a senadora Mailza Gomes.

