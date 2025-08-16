Tudo Sobre Política II
Prefeito de Porto Walter realiza sonho de menino que deixou cartas no portão de sua casa pedindo um cavalo
O gesto de um menino e a sensibilidade de um gestor emocionaram as redes sociais neste Sábado (16), em Porto Walter. O prefeito César Andrade realizou o sonho de Carlos Henrique, de 11 anos, que por três vezes deixou cartas escritas à mão no portão da casa do prefeito, pedindo um cavalo.
Nas cartas, Carlos relatava com sinceridade e esperança o seu desejo de ter um cavalo, mas explicava que sua família não tinha condições de comprar um. As palavras tocaram profundamente o prefeito, que decidiu transformar o pedido em realidade.
“Quando a gente vê uma criança sonhando com tanta pureza, a gente tem a obrigação de ouvir. O Carlos mostrou coragem, educação e esperança. Hoje tive a alegria de entregar a ele o tão sonhado cavalo. Foi emocionante”, disse o prefeito durante a entrega.
A cena comoveu a todos os presentes. Carlos mal conseguia esconder a felicidade. Sorridente, ele agradeceu o presente e rapidamente criou laços com seu novo companheiro.
Moradores da cidade elogiaram a iniciativa do prefeito, que demonstra o quanto uma gestão humana e sensível pode fazer a diferença na vida das pessoas — especialmente das crianças.
Prefeito Zequinha Lima inicia o programa “Olhar com Carinho” com cirurgias oftalmológicas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início Neste sábado, 16, ao programa “Olhar com Carinho”, durante uma cerimônia na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins que fica no bairro do Alumínio. O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e marcou o começo das cirurgias oftalmológicas na UBS. O programa é resultado de uma emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso e, neste primeiro dia, 14 pacientes já foram submetidos ao procedimento cirúrgico.
O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da iniciativa. “Hoje é um dia histórico para a nossa cidade. Graças à parceria com o deputado federal Eduardo Veloso, estamos lançando o programa “Olhar com Carinho”. Este projeto se tornará uma referência em oftalmologia para Cruzeiro do Sul e toda a região do Juruá. Iniciamos com 14 pacientes, principalmente idosos, que estavam na fila de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) aguardando cirurgia em Rio Branco. Agora, eles poderão realizar o procedimento aqui, perto de suas famílias, e os pacientes que não vai ser necessário fazer a cirurgia, o município vai oferecer uma consulta oftalmológica e diante do resultado, nós vamos também ofertar o óculos e a lente para esse cidadão”, afirmou Zequinha.
O deputado Eduardo Veloso também ressaltou a relevância da colaboração com a prefeitura. “Estamos dando um passo significativo no combate à cegueira no Acre. Agradeço ao prefeito Zequinha por abraçar esse projeto, que não só oferece atendimentos oftalmológicos, mas também proporciona dignidade às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de uma cirurgia ou de óculos. O prefeito demonstra sensibilidade ao garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, sem a necessidade de deslocamento para Rio Branco”, disse.
Os pacientes poderão procurar a unidade básica de saúde mais próxima de suas casas onde o médico da família avaliará a necessidade de encaminhamento . “Se for necessário, preenche a guia do Tratamento Fora do Domicílio- TFD, e o próximo passo é o sistema de regulação – CISREG, integrado à rede estadual. O paciente entra na fila de agendamento que vai ser utilizada pelo programa Olhar de Carinho. Quem estiver na fila do CISREG, de acordo com a ordem de chegada, vai ser chamado, faz-se um contato telefônico com a pessoa de referência, com o acompanhante, já com o agendamento, com o dia, local, data e tipo de cirurgia”, detalhou o secretário de saúde de Cruzeiro do Sul Marcelo Siqueira, explicou como funcionará o atendimento. “
Maria Socorro Ciacci, de 66 anos, expressou sua gratidão pela oportunidade de realizar a cirurgia. “Estou muito feliz por este momento. Não existe medo nem tristeza, no momento é só felicidade em poder enxergar, ver bem meus netos, meus filhos e fazer minhas coisas, como meus bolos, e sei que agora já vou fazer melhor ainda. Então, essa cirurgia aqui, perto da minha família, foi uma bênção. Só tenho gratidão por tudo”, concluiu.
A solenidade também teve a participação da vice-prefeita Delcimar Leite, além de secretários municipais, vereadores e deputados.
POLÍTICA
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli Quase nenhum veículo de comunicação do Acre...
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
