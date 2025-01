Prefeito de Porto Walter patrocina formatura de Escola Estadual e garante emprego para aluno laureado

Por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, a prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou na noite desta quinta-feira, 23, no auditório da Escola Craveiro Costa, a 1° Conferência Municipal do Meio Ambiente com o tema “Emergência climática ;o Desafio da Transformação Ecológica”.

O encontro que reúne representantes de órgãos que buscam minimizar os impactos causados pelas mudanças climáticas é a sociedade,tem prosseguimento nesta sexta-feira, 24, com 5 eixos temáticos.

• Mitigação/ Redução da emissão de gases de efeito estufa.

• Adaptação e Preparação para Desastres/ Prevenção de riscos e redução de perdas e danos.

• Justiça Climática/ Superação das desigualdades relacionadas às mudanças climáticas.

• Transformação Ecológica/ Descarbonização da economia com maior inclusão social

• Governança e Educação Ambiental/ Participação e controle social.

A moradora do Rio Liberdade Renilde costa, a Branca, falou da importância da participação do homem do campo na conferência.

“Uma conferência como essa para nós que moramos na zona rural é muito importante a gente participar, estamos aprendendo e levando as informações para nossas comunidades, melhorando assim o bem-estar da vida das familias que vivem lá.”

A empresária Auricelia Marques, Conselheira da Associação Comercial disse que a classe empresarial está neste processo de discussão para contribuir com as melhorias ambientais da região.

“Nós estamos aqui como uma entidade de classe no sentido de contribuir com todas as decisões, sugestões, opiniões, escutar também e ver o que é possível fazer diante de um tema tão relevante. Nós mudamos o mundo com as nossas ações e agora precisamos mudar nossas ações para tentarmos diminuir todos esses efeitos nocivos que estamos nós mesmos sofrendo por conta de tantas mudanças climáticas. Então, todos são convidados a pensar, a participar e debater. As empresas, os comerciantes também têm uma responsabilidade maior de aplicar essas melhorias, esses ensinamentos dentro das próprias empresas”, pontuou

O chefe da Unidade do CMBio de Cruzeiro do Sul Guilherme Tebet, destacou a importância de participar da conferência e enfatizou que os problemas ambientais afetam toda a sociedade.

“Para nós é muito importante estar aqui representando o Governo Federal. Entendemos que essa questão ambiental, principalmente em relação às mudanças climáticas, é muito importante que todas as esferas do governo, seja municipal, estadual e federal, atuem de maneira conjunta. Afinal, vivemos todos no mesmo planeta e a mudança climática impacta todo mundo de maneira conjunta.”

Zequinha Lima, Prefeito Municipal, disse que esse é um momento histórico que todos precisam participar do processo de discussão das mudanças climáticas que atingem à toda a sociedade.

“Hoje, de forma histórica, estamos realizando a primeira conferência do clima aqui em Cruzeiro do Sul, para que a gente possa trazer as instituições, a sociedade civil organizada, para discutir esse tema que muitas das vezes a gente achava que isso não poderia acontecer no nosso meio. Mas nós temos constantes inundações no período invernos. Ano passado quando chegou o verão nós tivemos muita fumaça, tivemos seca, tivemos cacimbas secando, decretamos situação de emergência, e percebemos que realmente o clima tem mudado nos últimos anos. Precisamos buscar investimento e cuidar, ter uma proteção maior do nosso clima e para isso precisamos ouvir a sociedade, que é.importante nesse processo de elaboração de políticas públicas que a gente possa implementar no dia a dia”, concluiu o gestor municipal

Veja a programação.

Discussões e Plenária

07h30 às 08:30 Credenciamento

09h00 às 10h30 Grupos de Trabalho por Eixo Temático

11h00 às 12:00 Intervalo para almoço

13h00 às 14:30 Plenária para leitura e defesa das propostas

Breve apresentação das candidaturas

14h30 às 15:30 Priorização das propostas

Eleição de pessoas delegadas

16h00

Encerramento com coffee break

Os delegados eleitos vão participar das conferências estadual e nacional de Meio Ambiente.