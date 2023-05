Prefeito de Porto Walter, César Andrade, recebe veículos para aumentar frota da prefeitura do município

O prefeito Jerry Correia, iniciou a semana embarcando para o estado de Santa Catarina onde participa do projeto Missão Acre x Santa Catarina.

O projeto já está em vigência e tem por objetivo apresentar aos empresários e agentes públicos as parcerias público privada (PPP), e que se assemelham, a realidade das cidades dos dois estados.

As principais vertentes de exploração do projeto são: Turismo, agronegócio, industria, comércio, cultura e associativismo.

Do Acre fazem parte os municípios de Assis Brasil, Plácido de Castro e Rio Branco e de Santa Catarina, os municípios de São Lourenço do Oeste, Campo Erê, Quilombo, Palma Sola, Dionisio Cerqueira, Barracão, Chapecó.

Em 2022, o município de Assis Brasil recebeu as comitivas de Palma Sola e São Lourenço do Oeste, cidades que tem particularidades com o município acreano principalmente no tocante a número de habitantes.

A iniciativa da missão é da Federação das Associações Comerciais do Acre, em parceria com o SEBRAE e Governo do Acre. A comitiva de Assis Brasil conta com a presença do presidente da Associação Comercial do município – André Barbosa e dos diretores Juninho Melo, Mirian Ribeiro e Lucas Gadelha.