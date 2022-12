Prefeito de Porto Walter, César Andrade, pagará incentivo financeiro a agentes de saúde do município

Prefeitura de Assis Brasil organiza primeira Feira Natalina – Foto: Assessoria

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou na manhã desta segunda-feira, 19, da abertura oficial da primeira Feira Natalina do município. A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado, do SEBRAE, por meio da Sala do Empreendedor e dos pequenos e micros empreendedores locais.

A Feira vai funcionar durante toda essa semana, oferecendo uma grande variedade de produtos com preços acessíveis.

“A ideia da Feira Natalina surgiu após nós organizarmos a primeira Feira de Negócios de Assis Brasil que aconteceu em setembro deste ano. O evento deu tão certo que resolvemos continuar com esse projeto que movimenta a economia da cidade”, explicou o prefeito.

Segundo Jerry, com a realização da Feira todo mundo ganha, tanto quem vende como quem compra com um preço menor.

“Essa é a ideia. Movimentar o comércio local e beneficiar os moradores com produtos mais em conta”, disse.

A Feira Natalina de Assis Brasil vai receber os clientes até sábado, dia 24, funcionando das primeiras horas da manhã até tarde da noite.