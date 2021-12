Prefeito de Porto Walter, César Andrade, instala quatro pontos de internet via Satélite na Zona Rural

As duas caminhonetes cabine dupla modelo L200 foram doadas mediante articulação do gestor municipal junto ao órgão federal. Uma ficará a disposição da Secretaria Municipal de Produção e a outra do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Em entrevista cedida à nossa reportagem, o prefeito celebrou a aquisição dos veículos e destacou a parceria com a funasa. “Fico feliz em receber a doação dessas duas caminhonetes para a nossa gestão, tenho certeza que ambas serão de grande utilidade no trabalho realizado em prol da população. A funasa é uma grande parceira da Prefeitura, agradeço ao Superintendente Ronaldo Bayma pela disponibilidade em contribuir para a melhoria das ações da municipalidade, frisou.

Além do chefe do executivo municipal e do Superintendente, também estiveram presentes na assinatura do termo, os servidores da Funasa, Cláudio Amirton Pereira de Mello e Cícero Dantas dos Santos Filho, o encontro ocorreu na própria sede do órgão federal na capital acreana.

