Prefeito de Porto Walter, César Andrade, assina convênios com o Estado que somam R$1,6 milhões

O Prefeito César Andrade esteve participando nesta Sexta-feira (05), de intensa agenda na Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco com Deputados Federais e Senadores da bancada acreana. O objetivo do encontro, foi expor as prioridades da gestão na pauta de captação de recursos para o Orçamento Geral da União.

Segundo o Prefeito, a agenda possibilita que às necessidades da população sejam apresentadas para que os parlamentares destinem recursos para resolver os problemas. “A gente apresentou nossas propostas para garantir que as necessidades de quem mora distante da cidade, por exemplo, sejam solucionadas. Também priorizamos o apoio à áreas prioritárias para fortalecer serviços e ações”, disse.

O Prefeito também agradeceu o apoio direcionado pela bancada federal na resolução de problemas mais urgentes.

Porto Walter já avançou em diversas áreas na captação de recursos federais e estaduais. A conquista é resultado da adimplência do município junto aos órgãos de fiscalização e controle. Nesta Quinta-feira (04), o gestor assinou importantes convênios com o Governo do Acre que ultrapassam os R$1,6 milhões.

O Prefeito estava acompanhado pelo Secretário de Administração Aucielio Lima.