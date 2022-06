Prefeito de Porto Walter, César Andrade, anuncia pagamento de salário de 50% do décimo terceiro

O Chefe do Executivo Municipal anunciou ainda o pagamento retroativo do mês de Janeiro aos professores, referente ao reajuste de 33,24% do Piso Nacional do Magistério.

O comércio local deve receber uma dose de ânimo a partir do dia 21 de Junho, provenientes dos pagamentos que a Prefeitura de Porto Walter vai efetuar com os salários do funcionalismo público, primeira parcela do 13º salário e o pagamento retroativo de janeiro do Piso do Magistério aos professores municipais.

O anúncio foi feito pelo Prefeito César Andrade que destaca a perspectiva financeira positiva junto aos empresários e servidores. O Prefeito salienta que, pagar em dia os salários, direitos e conquistas dos servidores é obrigação do gestor. Melhor ainda, no aniversário da cidade, onde o comércio lucra e os servidores movimentam a economia.

“Porto Walter nesses 30 anos formou um povo trabalhador, seja no campo, no comércio ou na esfera pública. Na condição de Prefeito da nossa terra devo cumprir minhas obrigações, e eu espero que Porto Walter tenha muitos anos de desenvolvimento e geração de emprego e renda a quem precisa”, frisa.

Os servidores reconhecem que a Prefeitura está de parabéns. “Nos últimos anos tivemos essa perspectiva de 13º antecipado e pagamento em dia. Estamos falando de responsabilidade e de novas oportunidades”, analisam.

Segundo o cronograma da Secretaria de Finanças, o pagamento inicia dia 21 (Terça-feira), e se estende até o dia 24 com a antecipação de 50% do 13º salário, na véspera do aniversário de 30 anos de emancipação política da cidade.

Dia 21/06/2022: Terça-feira

Pagamento do mês de Junho segunda a secretaria de Finança

* Conselheiros Tutelares;

* Gabinete do Prefeito;

* Gabinete do Vice-Prefeito;

* Procuradoria Jurídica;

* Sec. de Administração;

* Sec. de Agricultura;

* Sec. de Assistência Social;

* Sec. de Finanças;

* Sec. de Meio Ambiente;

* Sec. de Obras;

* Sec. de Planejamento;

Dia 22/06/2022: Quarta-feira

Secretaria de Educação

*Professores Efetivos(será pago o Salário e o Retroativo referente ao mês de janeiro de 2022 obedecendo ao novo Piso Nacional);

*Professores Provisórios;

Funcionários de Apoio (efetivos e provisórios);

* Catraieiros;

Dia 23/06/2022: Quinta-feira

Secretaria de Saúde

* Efetivos, provisórios e cargos comissionados;

* Agentes Comunitários de Saúde;

* Agentes de Combate à Endemias;

* Enfermeiros;

* Técnicos em Enfermagem;

Dia 24/06/2022: Sexta-feira

Adiantamento referente a 1ª parcela do 13° salário para todos os funcionários do quadro efetivo e comissionado;