Prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, reúne secretários para avalição e ajuste na administração

Nessa quinta-feira (21), o prefeito Jailson Amorim, juntamente com o vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães e o presidente da Câmara, Neto do Jamilson, realizaram o ato de abertura da Semana Cultural alusiva ao aniversário de 30 anos de emancipação política de Rodrigues Alves.

A solenidade iniciou com alvorada festiva, queima de fogos, ato cívico e hasteamento dos pavilhões. O ato foi abrilhantado com a apresentação da Banda de Música do 61º BIS, sob a regência do maestro Sub. Tenente Calixto, e da Guarda Mirim.

O ato contou com a presença dos vereadores, da comunidade escolar e da população em geral.

” No ano passado nosso presente de aniversário foi a implantação do piso nacional do magistério.

Agora aprovamos o piso salarial nacional da saúde: dos ACS e Agentes de Endemias. Essa conquista é fruto de esforço da nossa equipe, mas o grande presente é do povo rodriguense”, afirmou o prefeito.