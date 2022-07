Prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, realizará inédita feira de negócios e conhecimentos

Segundo os dados disponibilizados pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, entre os dias 07 a 12 de julho o município notificou 45 casos de Covid-19, deste total, 19 positivaram, 16 estão fazendo tratamento domiciliar e 03 já foram curados da doença.

Para evitar a proliferação e prevenir formas graves da doença, a Secretaria de Saúde está disponibilizando doses de reforço da vacina. Os imunizantes estão disponíveis de Segunda a Sexta-feira na Unidade Estephan Barbary, no Bairro Floresta.

Estão sendo oferecidas a 2ª dose de reforço para idosos, trabalhadores de saúde e população em geral acima de 18 anos. Já para os adolescentes de 12 a 17 anos, a Secretaria disponibiliza a 1ª dose de reforço.

“Para receber a vacina basta apenas o interessado levar a carteira de vacinação com o prazo de quatro meses da última dose e um documento de identificação. A pessoa receberá a vacina disponível na Unidade de Saúde”, informa a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo.

O Departamento de Imunização, com o apoio do Governo do Estado executará a Operação Gota, prevista para acontecer entre os dias 21 e 22 de julho que atenderá 08 comunidades rurais. Segundo Vinícius Lopes, todas as vacinas serão levadas para as comunidades.