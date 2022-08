Prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, realiza cerimônia dos 197 anos de independência da Bolívia

O consulado boliviano no Brasil, representado pela cônsul, Sra. Daniela Verez, e em comum acordo com o governo municipal Brasileiro, representado pelo prefeito, Prof. Camilo da Silva, realizou em frente à prefeitura de Plácido de Castro, uma cerimônia de abertura dos festejos dos 197 anos de independência de seu País, a Bolívia.

A proclamação da independência da Bolívia consolidada em 6 de agosto de 1825, pôs fim ao poder espanhol na América Hispânica. Simón Bolívar, conhecido como o Libertador da América, foi o primeiro presidente da Bolívia. O Alto Peru, mais tarde conhecido como Bolívia, dependia do vice-reinado do Rio da Prata desde 1776.

Além da cônsul, foi registrada a presença do Sr. Carlos Alejandro Maldonado, comandante da Base Naval Boliviana e várias outras autoridades do país vizinho, do vice prefeito, Prof. Enilton da Pena, secretários e diretores do governo Municipal.

Em sua fala, o prefeito, Prof. Camilo da Silva disse: ” Temos o dever de honrar qualquer País do nosso continente, pela passagem de seu aniversário, de sua autonomia administrativa e política. Deus não é nacionalista, Deus é universal. Como pessoa, nós não podemos fazer distinção, pela cor da raça, nacionalidade ou no território.”