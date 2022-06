Prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, e vereadores acompanham as obras de melhoria do ramal do km 58

Conhecido por ter sido um dos primeiros Prefeitos a conceder o reajuste de 33,24% do Piso Nacional aos Professores, e ser destaque em investimentos e valorização profissional o Prefeito César Andrade voltou a anunciar mais investimentos na manhã desta Terça-feira (21), durante a cerimônia oficial de hasteamento na Escola Isaura Amorim de Lima.

Durante seu discurso, o Prefeito anunciou a chegada do Fardamento Escolar para os alunos da rede municipal de ensino, e a reconstrução da Escola Isaura Amorim de Lima.

“No aniversário de 30 anos, o povo da nossa cidade é o meu maior patrimônio. São por essas crianças que estão aqui, que a gente acorda cedo e dorme tarde trabalhando para garantir as ações. Cuidar do futuro delas e de todos do nosso município é minha prioridade”, disse.

Segundo o Prefeito, essa semana estarão no município os profissionais da Associação dos Municípios do Acre, que serão os responsáveis pela elaboração do projeto.

A cerimônia foi prestigiada pelo Secretário de Educação, Ericson Araújo, pela Coordenadora do Núcleo da SEE, Fabiana Pedrosa, representando o Governo do Estado, pais de alunos, servidores e pelos vereadores Cleide Silva e Rosildo Cassiano.