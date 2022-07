Prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, recebe produtores para tratar do Plácido rural Show

O prefeito Camilo da Silva recebeu em seu gabinete produtores de alta escala da soja e agropecuária e produção de tecnologia, produção de bovino e rebanho, do município de Plácido de Castro, Janete Frank, Elton Aparecido Garcia, Elimar Barbosa, o encontro se deve ao interesse dos produtores em realizar um expor Plácido.

Segundo o prefeito Camilo da Silva inicialmente esse evento está sendo chamado Plácido rural Show, ficou acertado na reunião que a prefeitura vai articular parcerias entre SENAR, SEBRAE, Embrapa, Agências bancárias, caixa econômica federal e verificar as políticas públicas disponíveis ao setor agrícola que podem está sendo ofertado nesse evento, essa articulação será feita entre quarta e quinta-feira e na sexta-feira voltam a se reunir para os ajustes finais do evento e que o mesmo venha fazer parte do calendário de eventos anuais do município de Plácido de Castro.

A produtora e proprietária da fazenda aquarius Elimar Barbosa afirma que a ideia surgiu de uma conversa entre ela, Janete e Elton, “como nós somos produtores de Plácido de Castro, vemos que está acontecendo muitas feiras no estado, pensamos que poderia haver algo parecido em nosso município e fomos agraciados com essa reunião meio informal, mais bastante produtiva que vai gerar bastante frutos, com certeza agradecer muito ao prefeito Camilo da Silva por nos receber e prontamente aderir nossa ideia”, finalizou Elimar Barbosa.

Segundo Janete Frank produtora e responsável pela integração lavoura e pecuária, após a reunião a expectativa é que todos possam fazer negócios, e que esse evento venha fazer parte do calendário do município trazendo prosperidade, informações, conhecimento, enfim o objetivo não é só festa, mas principalmente negócios.

Elton Aparecido também considera positiva a reunião e afirma que essa feira é uma ótima oportunidade para que todos possam fazer negócios e que venha girar o capital, trazendo um olhar para o agro de Plácido, juntando entretenimento e renda, numa visão empreendedora esse evento será muito importante para o município.