Prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, foi o primeiro a aderir o Piso Nacional da Enfermagem

Durante a sua gestão, o prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, já mostrou o seu compromisso e responsabilidade com a coisa pública e uma das marcar de sua gestão é a valorização dos servidores públicos municipais.

Diante das possibilidade, haja vista que Marechal Thaumaturgo é um dos municípios de mais difícil acesso no estado e com uma população de 20 mil habitantes, antes da sansão presidencial do novo piso da enfermagem, a prefeitura de Marechal Thaumaturgo saiu na frente e garantiu a valorização dos profissionais da enfermagem.

A gestão do prefeito Valdélio Furtado e do secretário de saúde Maricelson Firmino estão conseguindo harmonizar as ações e com isso garantir o melhor para a saúde do município.

Com o pagamento do salário de acordo com o piso nacional, cada enfermeiro teve um aumento de mais de 58% em cima de seus proventos, o salário que antes era no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), desde janeiro do corrente ano, esses profissionais passaram a receber R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais).

O presidente Lula já destinou R$ 7.3 bilhões para que os estados e municípios garantam o pagamento do piso, só o Acre receberá R$14 milhões para cobrir a diferença.

Confira a relação abaixo:

Enfermeiros (a) ganham R$4.750,00

Técnico de enfermagem R$ 3.325,00

Auxiliar de enfermagem e parteiras R$ 2.375,00