Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participa do primeiro Encontro Técnico de Prefeitos do Acre

Prefeito Sérgio Lopes participa de encontro promovido pelo Sebrae e Associação dos Municípios do Acre destaca protagonismo municipal no desenvolvimento do Estado

O prefeito Sérgio Lopes esteve presente na manhã desta sexta-feira (11) em Rio Branco, onde participou do encontro entre gestores municipais promovido pelo Sebrae e a Associação dos Municípios do Acre (Amac). O evento, que reuniu representantes de diversas cidades acreanas, teve como foco central o fortalecimento do papel dos municípios no desenvolvimento econômico e social do Estado, com ênfase na identificação de potencialidades regionais e na geração de renda local.

Protagonismo Municipal como Motor do Crescimento.

Durante o encontro, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da atuação conjunta entre municípios e instituições como o Sebrae para impulsionar políticas públicas adaptadas às realidades locais. “Os municípios são os protagonistas do desenvolvimento. Precisamos de soluções que nasçam das nossas demandas, com apoio técnico e financeiro para transformar potencialidades em resultados concretos”, afirmou Lopes, citando exemplos de sucesso em agroindústria, turismo e tecnologia já implementados em outras regiões do Acre.

O encontro com gestores, especialistas e bancos financiadores teve como foco central o fortalecimento das gestões municipais e o estímulo à produção local.