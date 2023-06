Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participa de solenidade de Reabertura do Observatório Turístico

Assessoria – A convite da Direção de Turismo Sustentável da Universidade Amazônica de Pando – UAP, o prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participou da solenidade de Reabertura do Observatório Turístico.

“Rota do conhecimento”, no museo Pedro Villalobos, em cobija, capital do Departamento de pando – Bolívia. O evento foi realizado com o objetivo de fornecer informações atualizadas dos prestadores de serviços turísticos. Além disso conhecer através da “Rota do Conhecimento” as atividades internas dos atrativos Turísticos e Culturais do Município de Cobija.

Na ocasião o prefeito Sérgio Lopes firmou o compromisso de continuar fortalecendo o turismo na região em parceria com o Município de Cobija, e destacou sobre o avanço do turismo em Epitaciolândia e o andamento da construção do Centro de atendimento ao turista, “Portal”, que será na entrada do Município.