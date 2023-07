Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participa da Feira Acadêmica “Expo-UPDS” em Cobija

Assessoria – O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhado da primeira dama do município, Alliny Saldanha, participaram da Feira Acadêmica “Expo-UPDS” em Cobija, Capital do Departamento de Pando – Bolívia.

Promovida pela Universidade privada Domingo Sávio e Acadêmicos. a exposição teve como principal objetivo mostrar o que a instituição oferece para seus acadêmicos e para aqueles que desejarem ingressar na carreira de medicina, além da interação social, mostra também conhecimento, aprendizagem e ensino.

De acordo com o consulado-geral brasileiro local estima-se o número de brasileiros que estudam Medicina na cidade de Cobija, na fronteira com o Acre, estudam cerca de mil alunos.