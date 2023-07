Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participa da 65ª edição do Programa Saúde na Comunidade

Assessoria – A Prefeitura de Epitaciolândia, na gestão do prefeito Sérgio Lopes, tem feito toda a diferença na saúde pública municipal e com a competência e dedicação do secretário municipal de saúde, Sergio Mesquita, realizou realizou durante todo o dia deste sábado dia 22, a 65ª edição do Programa Saúde na comunidade.

A ação aconteceu na associação da Comunidade do Porongaba onde foram realizados 1.279 procedimentos com mais de 15 serviços ofertados para os moradores da área rural, não só referente a saúde mas também com serviços de corte de cabelo.

Estiveram presentes o Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde Sérgio Mesquita, presidente da Amoprelândia José Maria “Açucar”, Presidente da associação Chico Melo, Servidores e a comunidade.

O Programa está dentro das prioridades da gestão do Prefeito Sérgio Lopes, avançando e proporcionando ações de saúde de qualidade à população das zonas rural e urbana, propiciando aos moradores um serviço mais eficiente. Desde a 1ª edição do programa já foram realizados 57.363 atendimentos, incluindo atendimentos especializados.