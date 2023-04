Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, lança atendimentos noturno odontológico e psicológico

Procedimentos são feitos no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ) de Cruzeiro do Sul – Foto: Arquivo / Secom

Trinta e sete mulheres que sofrem com prolapso uterino, conhecido popularmente como útero caído, vão ser submetidas a cirurgia durante o Programa Opera Acre, da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). As pacientes são de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, e começaram a ser operadas no último sábado (8) no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ) da cidade.

São duas pacientes atendidas por vez. Prolapso uterino é uma doença causada pelo enfraquecimento dos músculos que sustentam o útero dentro do organismo. Foram operadas uma mulher de 55 e outra de 61 anos. A ação segue até atender todas as 37 mulheres.

Incontinência urinária, dor ou incômodo na região da pelve, dificuldade de evacuar e dor durante a relação sexual estão entre os sintomas. O procedimento é feito para corrigir o problema com ou sem a retirada do útero.

Equipes de saúde da Regional de Saúde do Juruá e Tarauacá/Envira ajudam na assistência. “É um trabalho feito em parceria para beneficiar o povo”, disse a gerente de assistência da maternidade, Maria Sulenir de Oliveira. Do G1 Acre