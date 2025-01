Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vistoria cada uma das 5 frentes de serviços do município

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém homens e máquinas trabalhando. Nesta terça-feira, 21, o prefeito Zequinha Lima realizou uma vistoria em cada uma das 5 frentes de serviços que atuam no município mesmo neste período de chuvas, garantindo a manutenção do município. As ações incluem desobstrução de bueiros e sarjetas, manutenção da iluminação pública, limpeza dos cemitérios e suporte ao Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – Saneacre, na rede de tubulação de água. No Remanso a prefeitura concluiu a desobstrução do córrego é a limpeza da localidade.

“Hoje, estive acompanhando o nosso secretário de Obras verificando o trabalho que está sendo realizado no Remanso, onde já fizemos a limpeza do córrego. Em seguida vamos para o canal da Avenida Coronel Mâncio Lima, onde notamos um acúmulo significativo de areia, o que pode causar transbordamentos durante as chuvas. Já autorizei o secretário a iniciar uma limpeza geral esta semana, para que a água possa fluir adequadamente, proporcionando mais conforto aos moradores da região do lago. O trabalho da Prefeitura não para”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.

No bairro da Cobal, a prefeitura faz a substituição da tubulação para prevenir alagamentos nas residências. “Estamos substituindo toda a tubulação por tubos de maior diâmetro, que oferecem uma capacidade de drenagem superior”, explicou Carlos Alves, secretário de Obras, Mobilidade Urbana e Habilitação.