Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, visita o presidente do Tribunal de Justiça do Acre
(Assessoria) – O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, esteve em Rio Branco nesta quinta-feira, 11, onde foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Acre -TJAC,desembargador Laudivon Nogueira.
Na ocasião, os dois conversaram sobre a importância do fortalecimento das relações interinstitucionais, destacando a relevância da união entre os poderes para avançar em ações que beneficiem a população.
O prefeito Zequinha ressaltou que o diálogo permanente com outras instituições é um compromisso de sua gestão.
“Esse encontro é mais uma oportunidade de reafirmar que acreditamos no trabalho conjunto. Quando unimos forças, conseguimos avançar em iniciativas que trazem resultados reais para a vida das pessoas”, afirmou o prefeito.
Prefeitura de Brasileia e Governo realizam audiência pública para regularização fundiária no bairro Nazaré
A comunidade Nazaré já conta com importantes investimentos iniciados ainda na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem – Foto: Secom
A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado do Acre, realizou nesta quinta-feira dia 11, audiência pública na comunidade Nazaré para tratar da regularização fundiária de mais de 200 lotes, em uma área de aproximadamente 88.700 metros quadrados.
A medida deve beneficiar diretamente mais de 200 famílias, trazendo segurança jurídica, qualidade de vida e valorização social e econômica para a comunidade.
Esse processo teve início a partir de um pedido do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e resultou na assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 003/2025 entre o Governo do Estado, representado pela SEHURB, e a Prefeitura de Brasileia.
Participaram do encontro o prefeito Carlinhos do Pelado, a representante da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), Ariádne Wassem, o representante do cartório local, Dr. Rodrigo Azevedo, além do presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, e os vereadores Djhailson Américo, Careca Gadelha, Almir Andrade e Lucélia Borges.
Em seu discurso, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância dessa ação. “A regularização fundiária é um compromisso da nossa gestão com a dignidade das famílias. Estamos garantindo que cada morador tenha o título de sua propriedade, o que representa segurança, oportunidade de acesso a crédito e, principalmente, tranquilidade para construir o futuro”, afirmou.
A representante da SEHURB, Ariádne Wassem, reforçou o papel do Estado na parceria com o município. “Essa é uma conquista construída em conjunto. O governo do Estado tem investido para assegurar que comunidades como o bairro Nazaré possam ter acesso a seus direitos. A regularização traz benefícios não só individuais, mas também coletivos, valorizando toda a região”, destacou.
Morador da comunidade, Paulo Cavalcante celebrou o anúncio. “É um sonho antigo. Ter a documentação do nosso terreno é a certeza de que ninguém vai nos tirar daqui. É mais do que um papel, é o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho e dedicação à comunidade”, disse.
A audiência também foi um espaço para esclarecimento de dúvidas, sugestões e participação ativa da comunidade, principalmente sobre o processo de cadastramento. Entre os dias 22 e 26 de setembro, equipes da SEHURB irão visitar os moradores em suas residências para realizar o cadastramento das famílias e a atualização dos documentos pessoais.
A comunidade Nazaré já conta com importantes investimentos iniciados ainda na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem, como rede de água encanada, ruas asfaltadas e sinalizadas, calçamento com acessibilidade, iluminação pública, coleta regular de lixo e a proximidade da UBS Simão Mansour Bartha. Além disso, está em andamento a construção de uma creche e, com a regularização, as famílias poderão acessar financiamentos e programas públicos voltados para habitação e melhorias urbanas.
