Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Departamento de Limpeza Pública em parceria com a Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, continua com os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios das vilas e cidade.
45 homens realizam os serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de túmulos. No perímetro urbano os serviços são realizados boa cemitérios São João Batista, no centro e o Jardim da Paz, na Estrada Nova Olinda. Haverá também a jardinagem e pintura.
Os serviços de roçagem nos cemitérios das vilas Assis Brasil e Santa Rosa foram finalizados pela gestão e a retirada de entulhos foi realizado pelo Deracre. Os cemitérios das vilas São Pedro, Santa Luzia e demais também receberão os serviços de limpeza e retirada de entulhos para o Dia dos Finados.
“É a gestão do prefeito Zequinha Lima zelando pela memória dos nossos entes queridos”, cita Edna Fonseca, Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Fábio Novo, Coordenador do Departamento de Limpeza Pública do município destaca que que nas duas próximas semanas os serviços serão intensificados.
“Estaremos nos próximos dias intensificando os serviços dos cemitérios para que no Dia dos Finados as pessoas possam visitar seus entes queridos e encontrar tudo limpo e organizado. Além da roçagem haverá a retirada de todo o entulho e pintura dos mútulos. São mais de 45 homens atuando neste momento”, pontuou Novo.
Prefeito Jerry Correia garante novos investimentos para Assis Brasil em reunião na Secretaria de Obras Públicas
Na manhã desta quarta-feira(22), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria de Obras Públicas do Estado (SEOP), em Rio Branco, onde foi recebido pelo secretário Ítalo Lopes. A reunião teve como pauta o andamento e a liberação de importantes investimentos que serão executados em Assis Brasil por meio de emendas parlamentares articuladas pelo prefeito junto a deputados estaduais e federais.
Entre as obras confirmadas está a construção da quadra do bairro Bela Vista, fruto de uma emenda do deputado Coronel Ulysses, no valor de R$ 1.233.000,00. A empresa responsável já está no município e deve iniciar os trabalhos ainda nesta semana.
Outra ação importante é o recapeamento de ruas da cidade, com investimento de quase R$ 2 milhões, oriundos de uma emenda da deputada Socorro Neri. O projeto segue em fase de análise e aprovação junto à Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela liberação dos recursos.
O prefeito também destacou a requalificação da Praça Central de Assis Brasil, orçada em mais de R$ 3 milhões, também por meio de uma emenda da deputada Socorro Neri. O projeto já foi encaminhado ao Programa Calha Norte e aguarda aprovação para que o processo de licitação possa ser iniciado.
“São investimentos importantes que vão transformar a infraestrutura urbana de Assis Brasil. Trabalhamos com diálogo e articulação para garantir que cada recurso chegue até o nosso município e beneficie a nossa população”, destacou o prefeito Jerry Correia.
Essas obras fazem parte do esforço contínuo da Prefeitura de Assis Brasil em fortalecer parcerias com o Governo do Estado e parlamentares, garantindo melhorias que promovam mais qualidade de vida para os cidadãos.
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia
Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução O presidente...
Gestão Gladson Cameli repete velho descaso: trabalhadores terceirizados do Deracre denunciam atraso salarial e humilhação
Alô Gladson Cameli e Sula Ximenes: terceirizados do Deracre estão com salários atrasados! A redação do “3 de Julho Notícias”...
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
