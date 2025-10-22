Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Departamento de Limpeza Pública em parceria com a Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, continua com os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios das vilas e cidade.

45 homens realizam os serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de túmulos. No perímetro urbano os serviços são realizados boa cemitérios São João Batista, no centro e o Jardim da Paz, na Estrada Nova Olinda. Haverá também a jardinagem e pintura.

Os serviços de roçagem nos cemitérios das vilas Assis Brasil e Santa Rosa foram finalizados pela gestão e a retirada de entulhos foi realizado pelo Deracre. Os cemitérios das vilas São Pedro, Santa Luzia e demais também receberão os serviços de limpeza e retirada de entulhos para o Dia dos Finados.

“É a gestão do prefeito Zequinha Lima zelando pela memória dos nossos entes queridos”, cita Edna Fonseca, Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e

Sustentabilidade

Fábio Novo, Coordenador do Departamento de Limpeza Pública do município destaca que que nas duas próximas semanas os serviços serão intensificados.

“Estaremos nos próximos dias intensificando os serviços dos cemitérios para que no Dia dos Finados as pessoas possam visitar seus entes queridos e encontrar tudo limpo e organizado. Além da roçagem haverá a retirada de todo o entulho e pintura dos mútulos. São mais de 45 homens atuando neste momento”, pontuou Novo.