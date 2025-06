Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, avança na obra da rotatória do Complexo Esportivo

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito -Detran, está na fase final da obra de construção da rotatória do Complexo Esportivo, localizado no bairro Aeroporto Velho. Na manhã desta terça-feira, 17, o prefeito Zequinha Lima esteve no local para vistoriar o andamento dos trabalhos.

A obra já conta com importantes etapas concluídas. A Prefeitura realizou o alargamento da via, executou o serviço de aterro e construiu o círculo central e as ilhas que compõem a nova rotatória.

Atualmente, as equipes estão trabalhando na execução do sistema de drenagem, na construção de calçadas e no muro de contenção. A próxima fase inclui o recapeamento asfáltico da área, o paisagismo e a instalação da sinalização viária, garantindo mais segurança e melhor fluidez no trânsito.

O prefeito Zequinha Lima destacou que a obra traz mais segurança para o trânsito e para a mobilidade urbana da cidade, e agradeceu a parceria com o Governo do Estado e o Detran.

“Essa é uma obra muito aguardada pela população, especialmente por quem trafega diariamente por aqui. Estamos avançando para entregar um espaço mais seguro e organizado. Agradeço ao Governo do Estado e ao Detran por essa parceria que tem gerado benefícios concretos para nossa cidade”, afirmou o prefeito.