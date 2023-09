Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, vistoriam trabalhos de ramais e recebem o carinho dos produtores

Encerrando as programações alusivas ao mês de combate à violência contra as mulheres (Agosto Lilás), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria de assistência social e Organismo de Políticas para as Mulheres (OPM), realizou a passeata: “ Mulher, você não está sozinha”.

A atividade, que reuniu diversas mulheres do município, saiu do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), e percorreu às ruas, com parada na Praça Hugo Poli.

Durante o Agosto Lilás foram realizadas palestras e ações educativas e informações na zona rural e na cidade e no rádio sobre a programação para conscientizar as mulheres da importância de denunciar os diversos tipos de violência contra elas.

Estiveram presentes o Vice-Prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, Suly Guimarães Gerente de Organismo de Política para as Mulheres (OPM), Geisiane Rolim, Coordenadora do Centro Especializado de Atendimento A Mulher em Situação de Violência ( CEAM), da Secretaria Estadual da Mulher no Alto Acre, Vice-Presidente da Câmara de vereadores, Arlete Amaral, Vereadores Elenilson Cruz, Jorge da Laura, Secretários e Equipe Municipal, além das mulheres e homens que participaram da atividade.

A Rede de Proteção à Mulher em Brasileia é formada pelo Organismo de Política para as Mulheres (OPM), Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (SEAM), Prefeitura de Brasileia, Cras, Creas, Polícia Militar, Polícia Civil, Patrulha Maria da Penha, Ministério Público( MPAC), Governo do Estado e Tribunal de Justiça (TJAC).

No encerramento das atividades na praça Hugo Poli as mulheres participaram do Projeto Corpo em Movimento, com aula de zumba, coordenada pelo instrutor Regis Silva.

A Campanha Agosto Lilás foi criada em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em 07 de agosto de 2006, quando surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil.

A Representante do Organismo de Política para Mulheres (OPM), Suly Guimarães, fala da satisfação em participar da passeata.

“ Em nome da Prefeita Fernanda Hassem a OPM de Brasiléia, juntamente com os parceiros, realizou uma caminhada em homenagem às mulheres. Agradeço as escolas e aos parceiros que vieram e contribuíram com nossa caminhada, as mulheres não estão sozinhas, quem sofre qualquer tipo de abuso ou violência, nem precisa se identificar, venha até a Rede de apoio, que ajudaremos a dar vez e voz a essas mulheres.”

Para Geisiane Rolim, Coordenadora do Centro Especializado de Atendimento A Mulher em Situação de Violência ( CEAM), da Secretaria Estadual da Mulher no Alto Acre.

O Agosto Lilás representa a luta de combate as várias formas de violência contra a mulher, e mostra a importância de mostrar para a sociedade que o combate a essas violências devem ser denunciados não somente no mês de agosto, mas no ano inteiro.