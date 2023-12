Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, vai realizar “Operação Inverno” nos bairros da cidade

O prefeito Jerry Correia convocou o secretário de obras, Reginaldo Martins e a secretária de Saúde, Antônia Rodrigues, para planejar uma grande ação de limpeza pelos bairros da cidade. A iniciativa foi batizada de Operação Inverno e vai acontecer a partir desta quinta-feira, dia 7 de dezembro no bairro Bela Vista.

Serão realizados serviços de capina, desobstrução de bueiros, limpeza de córregos e igarapés, roçagem, poda de árvores, retirada de entulhos, tapa buracos e outros. Já a equipe da saúde estará realizando um grande mutirão de combate à dengue, com eliminação de focos do mosquito, palestras, orientações em domicílio e distribuição de material orientativo.

O prefeito Jerry Correia aproveitou a reunião para convidar todos os moradores a participarem da ação.

“É fundamental a participação da população. Precisamos envolver todas as pessoas no cuidado com a cidade e no combate à dengue. Por isso convocamos os moradores a limparem seus quintais, retirarem todo entulho e lixo para que nossas equipes recolham. Assim vamos deixar a cidade limpa e livre do mosquito da dengue”, disse.