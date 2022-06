Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, solicita reforço no efetivo da Polícia Militar de Assis Brasil

Na manhã desta terça-feira, 14, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reuniu-se com o comandante geral da Polícia Militar do Acre, Cel Paulo César, no gabinete militar do Comando Geral da Polícia Militar do Acre em Rio Branco. Durante a audiência o prefeito solicitou o aumento do efetivo policial da Polícia Militar de Assis Brasil.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Acre informou ao prefeito que o reforço policial será garantido a partir do mês de julho. Serão mais 7 policiais lotados na Companhia Militar de Assis Brasil, que faz parte do 5º Batalhão da PM/Acre.

“Estamos lotando os novos policiais recém contratos pelo Governo do Acre. Vamos atender Assis Brasil com mais efetivo e ações que garantam a segurança de toda a população”, comentou Paulo César.

“Saio daqui satisfeito com mais esse compromisso do Governo do Acre com o povo de Assis Brasil. Realmente nosso efetivo policial não é suficiente para atender as demandas da cidade. Vamos aguardar na certeza que nos próximos meses receberemos esse reforço que irá garantir mais tranquilidade para os moradores de nossa cidade”, disse prefeito.