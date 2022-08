Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebe prefeito da região Sul para troca de experiências

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu nesta quinta-feira, 3, uma comitiva formada pelos prefeitos Rafael Caleff do município de São Lourenço do Oeste, Kiko Mantelle do município de Palma Sola, além de vereadores e empresários, do estado de Santa Catarina.

O objetivo do encontro foi compartilhar experiências de desenvolvimento entre os municípios e geração de emprego e renda para a população.

O prefeito Rafael Caleff falou da alegria de estar no Acre. “Quero agradecer a receptividade de Assis Brasil, ao prefeito Jerry Correia que cuida tão bem da cidade e com essa troca de conhecimentos podemos desenvolver melhor nossas cidades, vocês aprendendo com a gente e nós com certeza aprendemos muito com vocês. Foi ótimo conhecer o Acre e Assis Brasil”, destacou.

A Associação Comercial de Assis Brasil foi a responsável pela organizou de todo o encontro entre os municípios com apoio do SEBRAE.

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, afirma que o mensalinho, agora na atual gestão o feito é praticado via pix, o que antes era mensalinho por meio de folhinha agora, na gestão de Fernanda Hassem foi informatizado, ou seja, modernizaram a possível prática de lavagem de dinheiro.

