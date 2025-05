Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebe deputado federal Coronel Ulysses no gabinete municipal

Buscando mais investimentos e apoio da bancada federal do Acre para Brasileia. Nesta terça-feira (27), o prefeito Carlinhos do Pelado, recebeu em seu gabinete na Prefeitura do município Deputado Federal Coronel Ulysses. A reunião contou também com a presença do vereador Almir Andrade e teve como propósito discutir iniciativas objetivas para o desenvolvimento do município.

Durante o encontro, foram debatidos projetos e parcerias nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. O prefeito destacou a importância da articulação entre os poderes municipal e a bancada federal acreana para garantir a captação de recursos e a execução de políticas públicas voltadas para o atendimento e assistência a população.

“A união entre os entes públicos e a nossa bancada federal em Brasília é fundamental para que possamos viabilizar melhorias concretas para nossa cidade. Agradecemos ao deputado Coronel Ulysses pela visita e pelo compromisso com Brasiléia”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado.

O Deputado Federal Coronel Ulysses também ressaltou sua disposição em colaborar com o município e reforçou o papel do Legislativo federal na destinação de emendas e apoio a projetos locais.

A Prefeitura de Brasiléia reforça seu compromisso com a transparência, o diálogo e a busca por parcerias que contribuam com o desenvolvimento da cidade.