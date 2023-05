Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realiza abertura da escolinha de futsal “Talentos da Fronteira 2023”

Fazendo parte da programação dos 47° aniversário da cidade de Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia participou nesta terça-feira 9, da abertura da escolinha de futsal Talentos da Fronteira, são cerca de 200 alunos na faixa etária de 07 a 17 anos que participam do programa criado no início da atual gestão.

O Prefeito Jerry Correia falou da importância de valorizar o esporte. “Estamos felizes com a qualidade de estudantes participando da escolinha, é um compromisso da nossa gestão valorizar nossos talentos, e é importante que essa valorização comece pelas nossas crianças”, pontuou.

As crianças, jovens e adolescentes, precisam estar estudando nas escolas do município e bem avaliados por gestores e professores. O programa da escolinha visa inserir o estudante na área esportiva além de valorizar o convívio coletivo respeitando as diferenças uns dos outros.

Para o início da escolinha a coordenadoria de esporte, adquiriu todo o material esportivo de treinamentos além de coletes para os participantes.

A mãe Luzia da Silva ficou contente com o início da escolinha “Meu filho estava ansiosa todo dia mandava mensagem para o professor perguntando quando iria começar, com a escolinha de futsal, evitam das crianças está na rua, o meu gosta muito de jogar bola e fica jogando sozinho. Agora ele vai jogar com os coleguinhas” destacou

A escolinha será coordenada pelo o treinador Neudo Lopes. Estiveram presente além do prefeito os vereadores Wermyson Martins, Francisco Moura, alunos, professores, gestores e pais.