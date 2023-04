Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realiza a segunda edição da Feira do Peixe e Agricultura Familiar

A prefeitura de Assis Brasil, através da secretaria de Agricultura, realizou nesta quarta-feira 05, a abertura oficial da Segunda Edição da Feira do Peixe e Agricultura Familiar, na Feira municipal Benedito Batista de Araújo, com vendas de variados pescados, frutas, verduras, legumes e outros produtos.

A atividade era esperada pelos produtores rurais do município, principalmente os piscicultores, já que nesse período de semana santa o peixe é culturalmente consumido em maior escala e feira é uma oportunidade de renda a mais.

O prefeito Jerry Correia (Sem Partido), agradeceu a presença de todos ali no ato e reconheceu que sem o apoio do Sebrae – Acre, do governo do estado, dos produtores locais e do engajamento de sua equipe, a feira não aconteceria da forma que está sendo realizada, oferecendo espaço aconchegante, atrações musicais e suporte de apoio aos expositores.

Como parte da programação, o prefeito fez a entrega de duas beneficiadoras de arroz, fruto de emenda parlamentar estadual de Roberto Duarte (Republicanos), hoje deputado federal. “Para nós é um prazer e uma honra poder visitar aqui na abertura da feira do peixe e na entrega de duas beneficiadoras de arroz que ainda é do nosso mandato de deputado estadual…”, pontuou Duarte.

O parlamentar federal aproveitou para assumir compromisso público de investir recursos de emendas através de seu mandato federal em favor do desenvolvimento de Assis Brasil.

Com som ao vivo, a feira do Peixe em Assis Brasil, recebeu a visita de centenas de pessoas que aproveitam a oportunidade para comprar o pescado a sua escolha, limpo, e ainda podem levar para casa os temperos que também estão sendo comercializados por dezenas de agricultores familiares.

Em sua segunda edição, a feira conta com a parceria do SEBRAE, e conseguiu mobilizar a cidade, desde o fornecedor até o consumidor ou os simples visitantes que veem na atividade, uma ação de valorização dos produtores do município e aquecimento da economia local.

No geral, os piscicultores esperam vender mais de cinco toneladas das seguintes espécies de peixes: pirapitinga, curimatã, pintado, tambaqui, tilápia e piau.