Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, prestigia formatura de alunos da zona rural do município

O Dezembro Vermelho é o mês de prevenção e combate ao HIV/AIDS. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde em parceria com a Assistência Social realizaram no Centro Cultural um conjunto de ações com vacinação, testagem rápida, teste de glicemia, aferição de PA e educação em saúde aos idosos do município nesta Sexta-feira (15).

Segundo a Secretária de Saúde, com a ação a gestão promove mais cuidado e prevenção. “Todas as campanhas educativas e de prevenção são realizadas aqui em Porto Walter e dessa maneira buscamos aproximar os serviços das pessoas. Quem procura os serviços públicos encontra qualidade, saúde e bem estar. A Assistência Social tem sido uma grande parceira nossa na mobilização de público”, disse Ana Flávia.

Seu Maurício faz parte do grupo dos idosos no CRAS. Ele veio para a ação e conta que realizou todos os procedimentos. “Está tudo certo com a minha saúde. A palestra foi importante porque tivemos mais informações para levar uma vida melhor e se cuidar diariamente. Os profissionais nos atendem muito bem”, conta.

De Segunda a Sexta-feira as Unidades Básicas de Saúde oferecem testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. O paciente precisa apenas levar cartão do SUS e CPF.