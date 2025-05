Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia participa de reunião com pais na Escola Joaquim Cardilha

Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante reunião com pais de alunos na Escola Estadual Joaquim Cardilha, que atualmente compartilha sua estrutura com a rede municipal de ensino. O objetivo foi ouvir a comunidade escolar e buscar soluções para o problema no transporte dos estudantes.

A reunião contou com a presença da coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Sandra Lopes; da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira; e dos vereadores Pilique, Antonia, Gilson e Veronice, além da diretoria da escola e dezenas de pais preocupados com a situação.

O principal ponto discutido foi a recusa da empresa terceirizada, responsável pelo transporte escolar, em continuar transportando os alunos da rede municipal. A situação causou preocupação entre os pais e professores, uma vez que afeta diretamente a frequência e o aprendizado das crianças.

Durante o encontro, o prefeito Jerry Correia reafirmou seu compromisso com a educação e, ainda no local, entrou em contato por telefone com o secretário de Educação do Estado do Acre, solicitando providências urgentes para resolver o impasse.

“Estamos aqui para garantir que nenhum aluno fique fora da escola por falta de transporte. Já acionamos o Governo do Estado, que é responsável pelo contrato com a empresa, e esperamos uma solução rápida”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil segue acompanhando de perto a situação e reafirma seu compromisso com a garantia do direito à educação de qualidade para todos os estudantes do município.