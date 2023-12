Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, mobiliza equipes e intensifica mutirões de limpeza pela cidade

A prefeitura de Assis Brasil, por meio de emenda parlamentar do ex-deputado Léo de Brito, está realizando a pavimentação asfáltica de duas importantes ruas do bairro Km 02. O investimento de mais de 2 milhões de reais vai garantir a pavimentação asfáltica das vias com drenagem e calçadas.

A empresa responsável pela obra já concluiu a drenagem de uma das ruas e está finalizando a base. Nos próximos dias a rua da pedreira já vai receber a massa asfáltica. A outra rua contemplada está na fase de implantação dos bueiros para logo em seguida ser trabalhado a base.

Mesmo com o início das chuvas, a empresa garante que irá entregar a obra concluída no prazo estabelecido.

O investimento vai tirar os moradores da região do sofrimento que vivem há anos, principalmente no período das chuvas.